«Все цыплята возле курочки»: Орлова еле вытерпела вечеринку Бородиной

Мероприятие оказалось для ведущей чересчур шумным.

Певица Ольга Орлова призналась в соцсетях, что ей не понравилась вечеринка по случаю дня рождения ее подруги, телеведущей Ксении Бородиной. Шумные тусовки исполнительнице не по душе.

«Не скрою, люблю мероприятия потише, но что не сделаешь ради любимой подруги. Для Ксюши важно, чтобы все цыплята были возле курочки. Поэтому я каждый раз креплюсь и делаю вид, что я не пенсионный фонд», — отметила Орлова.

При этом муж певицы, бизнесмен Валерий, по ее словам, хоть и не привык к излишнему вниманию, любит находиться в компании и у него прекрасные отношения с Бородиной, поэтому мужчина с радостью сопроводил супругу на мероприятие.

«Он всегда тушуется, когда видит, что попадает в кадр. Он очень тепло относится к Ксении, у них особая связь. По-другому он уже не представляет 8 Марта (день рождения ведущей. — Прим. ред.)», — призналась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как будущий муж сделал признание Ольге Орловой перед свадьбой.