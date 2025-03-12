«Все цыплята возле курочки»: Орлова еле вытерпела вечеринку Бородиной

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Певица Орлова призналась, что еле вытерпела вечеринку Бородиной

«Все цыплята возле курочки»: Орлова терпела роскошную вечеринку Бородиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мероприятие оказалось для ведущей чересчур шумным.

Певица Ольга Орлова призналась в соцсетях, что ей не понравилась вечеринка по случаю дня рождения ее подруги, телеведущей Ксении Бородиной. Шумные тусовки исполнительнице не по душе.

«Не скрою, люблю мероприятия потише, но что не сделаешь ради любимой подруги. Для Ксюши важно, чтобы все цыплята были возле курочки. Поэтому я каждый раз креплюсь и делаю вид, что я не пенсионный фонд», — отметила Орлова.

При этом муж певицы, бизнесмен Валерий, по ее словам, хоть и не привык к излишнему вниманию, любит находиться в компании и у него прекрасные отношения с Бородиной, поэтому мужчина с радостью сопроводил супругу на мероприятие.

«Он всегда тушуется, когда видит, что попадает в кадр. Он очень тепло относится к Ксении, у них особая связь. По-другому он уже не представляет 8 Марта (день рождения ведущей. — Прим. ред.)», — призналась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как будущий муж сделал признание Ольге Орловой перед свадьбой.

+6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
В двух районах Ленинградской области зафиксированы укусы клещей
7:30
Артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Министерство образования США сократит почти 50% сотрудников
6:59
«Все цыплята возле курочки»: Орлова еле вытерпела вечеринку Бородиной
6:46
В Сербии продолжаются массовые протесты
6:31
Двое человек погибли, трое оказались в больнице в результате лобового столкновения машин на Сахалине

Сейчас читают

В популярном в РФ креме для лечения акне нашли вызывающее рак вещество
«На каждом шагу»: Наталья Соловей пожаловалась на абьюзеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской