«Проведены все мероприятия»: Ковальчук о работе Счетной палаты в 2024 году

Ковальчук: Счетная палата РФ выполнила все поставленные задачи в 2024 году
Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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Председатель ведомства выступил с отчетом перед собранием депутатов.
Счетная палата России достигла всех поставленных целей в 2024 году. Соответствующее заявление сделал ее председатель Борис Ковальчук.
«Все задачи, которые были поставлены главой государства и Федеральным собранием, выполнены нашим ведомством, проведены все запланированные мероприятия», — подвел итоги он.
Ковальчук добавил, что ведомство во всем руководствовалось ключевыми приоритетами государства. В свою очередь, все шаги предпринимались в соответствии с указом президента Владимира Путина о развитии Российской Федерации до 2030 года и в перспективе до 2036 года.
Более того, согласно отчету, в Счетной палате тщательно проверили факт того, насколько результаты проведенной работы соотносятся с планами. Несоответсвий выявлено не было.
«Реализация положений документов стратегического планирования анализировалась нами в ходе проверок исполнения федерального бюджета, а также в рамках отдельных тематических мероприятий и проверок проектировок федерального бюджета», — сообщил председатель.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дефицит региональных бюджетов в России снизился в шесть раз.
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