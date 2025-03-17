«Проведены все мероприятия»: Ковальчук о работе Счетной палаты в 2024 году

Председатель ведомства выступил с отчетом перед собранием депутатов.

Счетная палата России достигла всех поставленных целей в 2024 году. Соответствующее заявление сделал ее председатель Борис Ковальчук.

«Все задачи, которые были поставлены главой государства и Федеральным собранием, выполнены нашим ведомством, проведены все запланированные мероприятия», — подвел итоги он.

Ковальчук добавил, что ведомство во всем руководствовалось ключевыми приоритетами государства. В свою очередь, все шаги предпринимались в соответствии с указом президента Владимира Путина о развитии Российской Федерации до 2030 года и в перспективе до 2036 года.

Более того, согласно отчету, в Счетной палате тщательно проверили факт того, насколько результаты проведенной работы соотносятся с планами. Несоответсвий выявлено не было.

«Реализация положений документов стратегического планирования анализировалась нами в ходе проверок исполнения федерального бюджета, а также в рамках отдельных тематических мероприятий и проверок проектировок федерального бюджета», — сообщил председатель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дефицит региональных бюджетов в России снизился в шесть раз.