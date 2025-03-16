Названы дата и место отпевания духовника патриарха Кирилла

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Анна Криушина
Анна Криушина 47 0

Отпевание духовника патриарха Кирилла пройдет 18 марта

Отпевание схиархимандрита Илия состоится на следующий неделе

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Схиархимандрит Илий скончался 15 марта на 94-м году жизни.

Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни, скончался 15 марта на 94-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь».

Схиархимандрит Илий родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловской области в многодетной крестьянской семье. После окончания средней школы в 1949 году он отслужил в армии, а затем поступил в машиностроительный техникум в Серпухове. Однако вскоре он почувствовал призвание к служению церкви и поступил в духовную семинарию в Саратове.

В конце 1980 года схиархимандрит Илий был направлен в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после многолетнего запустения. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита.

Схиархимандрит Илий был известен своим духовным наставничеством и глубокой верой. Его уход из жизни стал большой утратой для Русской Православной Церкви и всех, кто знал его лично.

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Названы дата и место отпевания духовника патриарха Кирилла

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