Названы дата и место отпевания духовника патриарха Кирилла

Схиархимандрит Илий скончался 15 марта на 94-м году жизни.

Отпевание схиархимандрита Илия состоится во вторник, 18 марта во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни, скончался 15 марта на 94-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь».

Схиархимандрит Илий родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловской области в многодетной крестьянской семье. После окончания средней школы в 1949 году он отслужил в армии, а затем поступил в машиностроительный техникум в Серпухове. Однако вскоре он почувствовал призвание к служению церкви и поступил в духовную семинарию в Саратове.

В конце 1980 года схиархимандрит Илий был направлен в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после многолетнего запустения. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита.

Схиархимандрит Илий был известен своим духовным наставничеством и глубокой верой. Его уход из жизни стал большой утратой для Русской Православной Церкви и всех, кто знал его лично.