Администрация Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Semafor: США могут признать Крым российским в рамках соглашения по Украине

Администрация Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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США могут обратиться к ООН, чтобы организация поступила аналогичным образом.

Администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российским в рамках мирного соглашения. США также могут попросить ООН сделать то же самое, пишет издание Semafor со ссылкой на источники.

Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей (96,57%) высказалось за воссоединение с РФ.

Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу Трамп пока не принял.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать дальнейшие шаги, которые могут привести к позитивным изменениям в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Экономическое партнерство пошло бы на пользу обеим странам и вернуло бы стабильность в глобальном масштабе.

Об этом заявил в интервью американским медиа советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он отметил: чтобы заставить Киев принять долгосрочные реалии мирного урегулирования, а не только перемирие на 30 дней, понадобятся «и кнут, и пряник».

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