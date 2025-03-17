Президент США Дональд Трамп готов обсуждать дальнейшие шаги, которые могут привести к позитивным изменениям в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Экономическое партнерство пошло бы на пользу обеим странам и вернуло бы стабильность в глобальном масштабе.

Об этом заявил в интервью американским медиа советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он отметил: чтобы заставить Киев принять долгосрочные реалии мирного урегулирования, а не только перемирие на 30 дней, понадобятся «и кнут, и пряник». Причем не только для украинцев. Уолтц подчеркнул, что европейские лидеры тоже оторвались от реальности, предлагая Киеву не идти на территориальные уступки России. Такая стратегия Евросоюза и прежней администрации США вела мир к катастрофе.

«Если мы спросим себя: это действительно в наших национальных интересах, это реалистично? И мы говорили об этом и европейцам, и украинцам: если мы собираемся „вытеснить русских“, в том числе из Крыма, а именно это было стратегией администрации Байдена, затягивать конфликт как можно дальше, раздувать его как можно больше, не считаясь ни с какими временными рамками, то мы рискуем довести эскалацию этого конфликта до Третьей мировой войны! Мы можем, конечно, рассуждать, что было бы правильным или неправильным, но мы обязаны считаться с ситуацией на „земле“ поля боя. Вот почему мы предпринимаем дипломатические усилия», — сказал советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Раскритиковал Европу и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он заявил, что европейские лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, просто «не обладают необходимыми знаниями», когда утверждают, что Россия якобы ведет переговоры недостаточно искренно. Также дипломат рассказал о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве, назвал их очень конструктивными. По словам Уиткоффа — был достигнут большой прогресс, и у лидеров сверхдержав уже есть опыт успешного взаимодействия.

«У обоих лидеров есть хорошее взаимопонимание еще с первого срока президентсва Трампа. Они уже говорили по телефону, и я думаю, что будет еще один разговор, который будет иметь очень позитивное значение — разговор между двумя президентами. Президент Трамп принимает решения в интересах США, президент Путин — в интересах России. И я думаю, жто будет очень позитивный момент, что оба лидера продолжат диалог с тез позиций, на которых они остановились», — заявил Стивен.

По словам Уиткоффа, в Вашингтоне очень ждут телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который может дать импульс для разрешения украинского когнфликта и достижения устойчивого мира.

Беседа лидеров двух стран может состояться в ближайшие дни.