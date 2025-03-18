Трамп: США и Россия смогут достичь мирного соглашения в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что США и Россия смогут достигнуть мирного соглашения в конфликте на Украине. Об этом американский лидер заявил в ходе посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Глава Соединенных Штатов заявил, что предстоящий разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в «критическую стадию».

Также Трамп отметил, что не считает приостановку американской военной помощи для Киева действительной причиной того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели провал на территории Курской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская и американская стороны как никогда приблизились к решению вопроса, связанного с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, который транслировался на на официальном сайте администрации США.