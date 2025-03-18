Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия Россия

Если говорить непосредственно о российском вооружении, то не случайно Россия по итогам 2024 года заняла второе место в рейтинге ведущих экспортеров оружия. По данным Центра анализа мировой торговли, мы продали за рубеж вооружений и военной техники почти на 14 миллиардов долларов. Причем это все — боевые образцы, прошедшие проверку в ходе СВО. Именно поэтому они пользуются таким спросом.

В рейтинге указывается, что первое место остается у США с результатом $42,329 миллиардов (37,92% мирового экспорта). Третье место у Франции с показателем $7,698 млрд (6,9%). Замыкают пятерку лидеров Южная Корея — $5,691 миллиардов (5,10%) и Италия — $5,69 миллиардов (5,10%).