В Петербурге рабочий сорвался с грузового лифта в промзоне

Рабочий сорвался с грузового лифта и погиб в промышленной зоне Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, погибший — 28-летний мужчина. Трагедия произошла вовремя погрузки профлистов в шахту строительного лифта. Уточняется, что в момент выгрузки работник оступился из лифтовой кабины и упал с высоты более 3,5 метров. Мужчине старались оказать первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Спустя время пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Источник информировал, что рабочего допустили к грузовому подъемнику, хотя он не проходил как профессиональное обучение, так и базовый инструктаж по эксплуатации техники. К тому же, стало известно, что за функционированием грузового подъемника, с которого вылетел сотрудник, на предприятии не следили должным образом.

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