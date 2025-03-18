В Петербурге рабочий сорвался с грузового лифта в промзоне

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 28 0

Мужчина пролетел больше 3,5 метров.

В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с грузового лифта и погиб

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Рабочий сорвался с грузового лифта и погиб в промышленной зоне Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, погибший — 28-летний мужчина. Трагедия произошла вовремя погрузки профлистов в шахту строительного лифта. Уточняется, что в момент выгрузки работник оступился из лифтовой кабины и упал с высоты более 3,5 метров. Мужчине старались оказать первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Спустя время пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Источник информировал, что рабочего допустили к грузовому подъемнику, хотя он не проходил как профессиональное обучение, так и базовый инструктаж по эксплуатации техники. К тому же, стало известно, что за функционированием грузового подъемника, с которого вылетел сотрудник, на предприятии не следили должным образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя девочка уронила на себя кастрюлю с супом в Тыве. Врачи пытались оказать оперативную помощь малышке, но ее было уже невозможно спасти, так как в больницу она поступила с сильнейшими термическими ожогами.

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