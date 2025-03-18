В регионах РФ пересмотрят диапазоны потребления электроэнергии по тарифам

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Дифференцированные тарифы на электричество применят в России

В регионах РФ пересмотрели диапазон тарифа на электроэнергию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Данная поправка позволит сократить перекрестное субсидирование.

Региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах России решили пересмотреть тарифы на электроэнергию, увеличив повышающий коэффициент до 1,8. Об этом пишет «Коммерсантъ». Данная инициатива будет распространяться на Подмосковье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток.

С начала 2025 года в 76 регионах страны действуют дифференцированные тарифы по трем диапазонам потребления. Первый диапазон — до 3900 киловатт-час в месяц, второй — до 6000 киловатт-час.

Прошедшей зимой девять регионов с низким уровнем газификации смогли применить повышающий коэффициент для населения с электроотоплением. В Иркутской области этот коэффициент продлили до мая и с сентября по декабрь.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), введение дифференцированных тарифов может сократить перекрестное субсидирование на 31,6 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что домохозяйства с электроотоплением часто получают скидки, что способствует образованию перекрестного субсидирования. В 2025 году оно может превысить 330 миллиардов рублей.

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