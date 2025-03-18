Губернатор Севастополя прогнозирует увеличение турпотока этим летом

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 21 0

Развожаев: летом в Севастополе турпоток увеличится вдвое

Губернатор Севастополя спрогнозировал увеличение турпотока этим летом в два раза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Этому не помешает даже авария в Керченском проливе.

Предстоящим летом власти ожидают вдвое больше туристов в Севастополе, чем было в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в беседе с «Известиями».

«В целом мы с оптимизмом смотрим на предстоящий летний период. Сейчас мы видим, что по сравнению с весной прошлого года очень позитивная динамика — плюс 40% бронирований. А на летний период прогнозируем увеличение практически вдвое по сравнению с прошлогодними показателями», — отметил он.

Он также уверен, что ситуация с выбросами мазута не повлияет на приток туристов, поскольку сразу, как только власти обнаружили вещество на пляже, то была организована работа по устранению. Также уборку территории инициировали сами жители, особенно в тех местах, где любят отдыхать.

По словам губернатора, на береговой линии Севастополя были полностью устранены все видимые последствия этого инцидента. Тем не менее мониторинг продолжается.

«Сейчас мы уже с Роспотребнадзором проводим анализ побережья с точки зрения проб и допустимости концентрации. Первые пробы показывают, что пляжи абсолютно чистые, никакого превышения ПДК не наблюдается», — подчеркнул Развожаев.

Помимо этого, водолазы обследовали дно в районе Севастопольских бухт. На дне мазута обнаружено не было, как и в толще воды. Поэтому ситуация стабильная и под полным контролем.

Развожаев рассчитывает, что новых выбросов на территории Севастополя больше не будет, ведь все еще остаются опасения по поводу тех кораблей, которые не были подняты. Однако этим занимаются соответствующие службы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута из-за потепления.

-6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.31
-1.26 90.84
-2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
В Кемеровской области школьник ранил ножом одноклассника
9:03
Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 300 человек
9:03
«Мы и не прощаемся»: как суперхит увековечил Пола Уокера из «Форсажа»
8:50
В регионах РФ пересмотрят диапазоны потребления электроэнергии по тарифам
8:43
«Обстановка накалилась»: жители Харькова объединились для мести сотрудникам ТЦК
8:39
Как новенькие: какой чернитель придаст старым шинам безупречный вид

Сейчас читают

«Мальчик для битья» ударил по авианосцу США: Трамп умиротворит Иран силой?
И тленья убежит: кто и как ошибался в надписях на петербургских памятниках
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской