В Иркутске мужчина с сайта знакомств избил женщину на первом свидании

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Он преследовал корыстные цели с самого начала общения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Иркутске мужчина избил девушку, с которой познакомился на сайте знакомств, когда у него не получилось ее ограбить. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранителей, 37-летний подозреваемый познакомился с девушкой в интернете. После недолгого общения жертве поступило предложение встретиться лично у нее дома. Однако он планировал украсть с банковского счета своей новой знакомой 110 тысяч рублей.

«Между ними завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес жертве несколько ударов, в результате чего медики диагностировали у заявительницы перелом руки и ушибы», — отметили в ведомстве.

После этого подозреваемый скрылся. Вскоре полиции совместно с СОБР Росгвардии удалось его задержать. Они выяснили, что ранее он был судим девять раз за имущественные преступления. В отношении жителя Иркутска было возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ленинградской области восьмиклассник с ножом ограбил магазин и офис микрозаймов. Все произошло в городе Кингисепп. Юноша зашел в офис микрозаймов в маске, стал угрожать ножом и забрал из сейфа 33 тысячи рублей. После этого школьник побежал в магазин неподалеку, крикнул «ограбление» и украл из кассы пять тысяч рублей в присутствии двух сотрудников торговой точки.

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