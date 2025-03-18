Скрытая угроза на вашем столе: что нужно знать о вяленой рыбе

Наибольшую опасность представляют собой речные особи.

Вяленая рыба, популярная закуска, может стать источником опасных паразитов, предупредил врач-инфекционист Евгений Шаповалов. В беседе с Газета.ру он рассказал, что речная рыба, такая как лещ, окунь, плотва и судак, часто оказывается носителем паразитов, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

Одним из таких паразитов является широкий лентец — червь, который поражает органы пищеварительной системы и может вызвать кишечную непроходимость.

«Находясь в организме человека, лентец мешает нормальному усвоению витамина B12, что со временем приводит к развитию анемии и неврологических нарушений», — пояснил Шаповалов.

Еще одна опасность — описторхоз, заболевание, вызываемое кошачьей двуусткой. Этот паразит атакует печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу. Без своевременного лечения описторхоз может привести к циррозу печени и повысить риск онкологических заболеваний.

Чтобы снизить риск заражения, врач рекомендует строго соблюдать технологию приготовления вяленой рыбы.

«Для уничтожения паразитов рыбу предварительно необходимо проморозить, желательно — не в обычной морозилке, а в промышленных морозильных камерах. В качестве альтернативы заморозке можно использовать посол в растворе соли определенной концентрации, но и у этого процесса есть масса нюансов», — отметил Шаповалов.

Проблема, по словам врача, заключается в том, что производители и любители домашней вяленой рыбы часто игнорируют эти правила. Особенно это касается продукции, купленной «с рук», на рынках, у частных рыбаков или в маленьких лавках.

Шаповалов призвал потребителей быть осторожными и покупать рыбу только у проверенных продавцов, которые соблюдают все необходимые санитарные нормы. Это поможет избежать заражения опасными паразитами и сохранить здоровье.

Врач также напомнил, что при появлении симптомов, таких как боли в животе, тошнота, слабость или желтуха, необходимо сразу обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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