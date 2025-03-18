«Можем сотрудничать»: Дмитриев о контактах России с США по редкоземельным металлам

Дмитриев допустил сотрудничество РФ и США в сфере редкоземельных металлов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Американская сторона заинтересована в этом вопросе.
Россия и США могут начать сотрудничество в сфере редкоземельных металлов. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время беседы с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.
Кроме того, наша страна может иметь контакты по этому вопросу и с другими странами, однако у американской стороны есть интересы в этой сфере.
Дмитриев заявил, что запасы редкоземельных металлов в России значительно превышают их количество на Украине. К тому же наши запасы для добычи гораздо более экономически перспективны.
«Как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения, есть ряд технологий, который необходимо применять для развития этих месторождений», — подчеркнул представитель лидера РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.
Для России, разумеется, приоритетом являются отечественные компании, но наше государство может начать сотрудничать и с Соединенными Штатами, если эта коллаборация может стать полезной и выгодной.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл точное время разговора главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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