Американская сторона заинтересована в этом вопросе.

Россия и США могут начать сотрудничество в сфере редкоземельных металлов. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время беседы с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Кроме того, наша страна может иметь контакты по этому вопросу и с другими странами, однако у американской стороны есть интересы в этой сфере.

Дмитриев заявил, что запасы редкоземельных металлов в России значительно превышают их количество на Украине. К тому же наши запасы для добычи гораздо более экономически перспективны.

«Как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения, есть ряд технологий, который необходимо применять для развития этих месторождений», — подчеркнул представитель лидера РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

Для России, разумеется, приоритетом являются отечественные компании, но наше государство может начать сотрудничать и с Соединенными Штатами, если эта коллаборация может стать полезной и выгодной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл точное время разговора главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.