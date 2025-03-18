Состоится сегодня: Песков раскрыл точное время разговора Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп пообщаются сегодня по телефону с 16 до 18 часов по Москве
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Телефонный диалог лидеров двух стран ожидается в ближайшие часы.
Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорят сегодня по телефону ориентировочно с 16 до 18 часов по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Сколько именно проговорят два лидера мировых держав — неизвестно. Официальный представитель Кремля рассказал, что они будут общаться ровно столько, сколько потребуется.
Кроме того, пока еще рано говорить о финальном соглашении по украинскому конфликту, так как тем и вопросов у сторон остается друг к другу еще много.
«Есть большое количество вопросов с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.
Накануне пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия никогда не опережает события и не раскрывает подробные темы разговоров лидеров двух государств.
«Разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговор двух президентов не подлежит обсуждению содержательному», — пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков прокомментировал выход США из расследования по Украине. Соединенные Штаты присоединились к упомянутой «инициативе» в ноябре 2023 года при предыдущем хозяине Белого дома Джо Байдене.
Читайте также
47%
-1.26 90.84
-2.77
Нашли ошибку?