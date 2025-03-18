Состоится сегодня: Песков раскрыл точное время разговора Путина и Трампа

Телефонный диалог лидеров двух стран ожидается в ближайшие часы.

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорят сегодня по телефону ориентировочно с 16 до 18 часов по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Сколько именно проговорят два лидера мировых держав — неизвестно. Официальный представитель Кремля рассказал, что они будут общаться ровно столько, сколько потребуется.

Кроме того, пока еще рано говорить о финальном соглашении по украинскому конфликту, так как тем и вопросов у сторон остается друг к другу еще много.

«Есть большое количество вопросов с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.

Накануне пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия никогда не опережает события и не раскрывает подробные темы разговоров лидеров двух государств.

«Разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговор двух президентов не подлежит обсуждению содержательному», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков прокомментировал выход США из расследования по Украине. Соединенные Штаты присоединились к упомянутой «инициативе» в ноябре 2023 года при предыдущем хозяине Белого дома Джо Байдене.