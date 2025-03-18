Бойцами Вооруженных сил России (ВС) был организован коридор для эвакуации мирных жителей из освобожденного несколько дней назад Константинополя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Чтобы обезопасить гражданских людей от прилетов FPV-дронов ВСУ (Вооруженных сил Украниы. — Прим. ред.) военнослужащие создали специальный коридор», — информирует ведомство.

Для этого были развернуты средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, операторы дронов при помощи камер на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) направляли группу по безопасному маршруту.

Всего было вывезено десять человек, четверо из них — дети. Все они больше месяца провели в подвале разрушенного дома. Гражданские были доставлены Донецк, где их встретили врачи и волонтеры.

Село Константинополь было освобождено от боевиков ВСУ 9 марта группировкой войск «Восток». Кроме того, российские военные на административные здания населенного пункта водрузили триколор РФ и копию Знамени Победы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные возводят «дорогу жизни» на Харьковщине.