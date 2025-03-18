Путин указал на укрепление Россией собственного суверенитета

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Срочная новость 64 0

Страна намерена налаживать сотрудничество с надежными партнерами.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Россия по всем направлениям укрепляет свой суверенитет и намерена развивать сотрудничество с надежными партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Россия укрепляет собственный суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры», — сказал российский лидер.

По словам президента РФ, страна активно занимается этим сейчас и продолжит это делать и дальше. Путин подчеркнул, что только те государства, которые могу обеспечить полноценный суверенитет, могут быть устойчивыми вообще и к внешнему давлению. В таком случае эти страны могут поступательно развиваться на благо своих народов.

Президент привел в пример нынешнюю Европу, которая полностью утратила свою самостоятельность и теперь расплачивается за это. Например, в области экономики и безопасности. При этом страны БРИКС, понимающие преимущества совместной кооперации, задают высокую планку экономической динамики.

Так, рост ВВП Евросоюза составил 0,9%. Для сравнения, этот же показатель у БРИКС составляет 4,9%.

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