Плакала, смеялась, перестала дышать: страшная болезнь чуть не убила тюменку

URА.RU: тюменские врачи спасли девушку от аутоиммунного энцефалита
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Все началось всего лишь с панической атаки.
Врачи тюменской ОКБ № 1 смогли вылечить молодую девушку от опасного заболевания — аутоиммунного энцефалита, рассказало URA.RU.
Проблемы у девушки начались с неожиданной панической атаки, которая стала первым тревожным звоночком. Ее состояние быстро ухудшалось: она потеряла ориентацию во времени, пространстве и даже в собственной личности. Мать пациентки вспоминает, как ее дочь то плакала, то смеялась, кричала и прыгала на коленках с такой силой, что это привело к двустороннему вывиху.
Родные девушки обратились за помощью к специалистам психиатрической клиники, где у нее заподозрили аутоиммунный энцефалит. Это редкое заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные клетки нервной системы, что приводит к серьезным нарушениям в работе мозга.
Заведующая неврологическим отделением ОКБ № 1 Екатерина Остапчук пояснила, что диагноз подтвердился после анализа спинномозговой жидкости, который выявил наличие специфических антител.
Состояние девушки продолжало ухудшаться. В какой-то момент она перестала дышать самостоятельно, и врачам пришлось принять экстренные меры. Для спасения пациентки собирались консилиумы с участием федеральных экспертов, которые помогли подобрать эффективное лечение.
После месяца интенсивной терапии девушке стало лучше, и ее выписали из больницы. Сейчас она полностью восстановилась: учится в университете и активно занимается спортом.
Ее история — это пример того, как современная медицина и профессионализм врачей могут спасти жизнь даже в самых сложных случаях.
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