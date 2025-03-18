Вовсе не ерунда: при каких болезнях появляется бессонница

В Москве 16-летний подросток умер от бессонницы. Эта новость пару лет назад всколыхнула все российские СМИ. По одной из версий, у парня было редкое генетическое заболевание — фатальная семейная инсомния. Всего в мире зафиксировано 40 семей с такой болезнью. Но что точно не редкость, так это обычное нарушение сна. По статистике, бессонницей страдают от 28 до 45 процентов населения планеты.

Что современные врачи называют новой пандемией? К чему приводит бессонница? Зачем измерять нарушение сна с помощью датчиков? На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна Советов».

Бессонница — новая пандемия

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Нарушением сна страдают не только взрослые, но и дети.

«Бессонница фактически приобрела характер пандемии. У нас еще продолжились тянущиеся стрессовые ситуации, и это, конечно же, не способствует качественному сну, потому что стресс — это 90% причин всех бессонниц», — утверждает сомнолог Роман Бузунов.

При бессоннице человек не может полностью восстановить силы и работоспособность, а это снижает качество его жизни.

«Это особенно возникает, когда, допустим, ребенок в детский садик идет. Для него это серьезный стресс», — объясняет сомнолог.

Героиня Ольга Князева уже много лет не знает, что такое здоровый сон. Это накладывает отпечаток на всю ее жизнь.

«Я очень активно занималась экстремальными видами спорта, и как сама, и как тренер преподавала. Дополнительно я работала стюардессой бизнес-авиации на фрилансе. Там могли позвонить в три часа ночи, чтобы я в шесть утра уже была в аэропорту», — делится Ольга.

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И если 15 лет назад организм Ольги справлялся с такими нагрузками, то сейчас женщина потеряла себя и обрела проблемы со здоровьем.

«У вас есть хроническая бессонница. У вас еще подозрение на синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. И для того, чтобы поставить точный диагноз, почему у нас сон нарушен, мы делаем так называемую полисомнографию», — поясняет врач героине.

Для такого исследования даже не нужно выходить из дома, специалисты приезжают сами и ставят порядка 18 датчиков, которые следят за спящим пациентом. По результатам исследования было выявлено несколько факторов плохого сна Ольги.

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«Вы спали у нас 7,5 часа. И это говорит о том, что сам сон существенно не нарушен. В дневнике вы написали, что спали 4 часа, а реально спали 7,5. Это феномен нарушения восприятия сна. Вы не чувствуете сон. Мы выявили еще синдром обструктивного апноэ сна, но, к счастью, в легкой степени», — рассказывает Роман Бузунов.

Вердикт врача — условно-рефлекторная неорганическая бессонница. Таким пациентам, как Ольга, стоит ограничить пребывание в постели: ложиться не заблаговременно, а строго перед сном. Еще стоит делать то, что не нравится в быту. Например, отмыть духовку или протереть везде пыль. Также раздражающие дела помогут организму настроиться на качественный отдых.

О каких болезнях может свидетельствовать бессонница

Отсутствие здорового сна может указывать на депрессию или спровоцировать ее.

«Человек с нарушенным сном — это, как правило, человек с неустойчивым артериальным давлением. Это человек с неустойчивой работой желудочно-кишечного тракта, которая больше всего зависит и зависима от циркадного ритма. Если мы все время нарушаем этот ритм, то желудочно-кишечный тракт будет сбоить», — утверждает терапевт Татьяна Родоманченко.

Не лишним будет посетить психотерапевта.

«Интересно, что у людей, страдающих депрессией, в 30% случаев наблюдается бессонница. И с другой стороны, у людей, у которых существует бессонница, она в 10 раз повышает риск возникновения депрессии. То есть это такие, в общем-то, „друзья“», — рассказывает психотерапевт Ирина Киселева.

Но для человека они скорее враги. А значит, с ними нужно бороться. В случае, если специалисты не найдут серьезных заболеваний, помочь могут и легкие успокоительные препараты.