«Оставил яркое наследие»: как звезды отреагировали на смерть Бедроса Киркорова

Весь российский шоу-бизнес сейчас скорбит вместе с семьей покойного артиста.

Сегодня не стало народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Известному исполнителю было 92 года. Семье покойного уже выразили соболезнования звезды российского шоу-бизнеса.

Для народной артистки РФ Ларисы Долиной эта новость стала полной неожиданностью. Она знала Киркорвоа-старшего на протяжении многих лет и всегда считала его очень талантливым человеком. Певица также отметила огромную любовь Бедроса к своему сыну и большую доброту артиста. Слова певицы передает 5-tv.ru.

«Знала его как очень талантливого и душевного человека, который не чаял души в своем сыне», — говорит артистка.

Долина добавила, что знает семью Бедроса Киркорова уже очень давно, когда еще его супруга была жива.

«На самом деле Бедрос прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына. Он был очень хорошим человеком, и очень многое Филипп перенял от него: доброту, какой-то оптимизм жизненный и талант, конечно. Талант у него точно от Бедроса. Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку. Мы будем помнить его, а пока помним, он для нас будет всегда живым», — говорит Лариса Долина.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко также не остался в стороне и прокомментировал печальные новости о смерти артиста. Он очень тепло отзывается о Киркорове-старшем и называет его своим товарищем.

«Он был не только отцом Филиппа, но и нашим товарищем, с которым мы прошли по жизни. Я учился с ним, я поступил в ГИТИС, когда он заканчивал, и с тех пор, с 1964 года мы не переставая общались — фестивали, поездки, выступления на радио, на телевидении», — сообщил эстрадный певец в беседе с 5-tv.ru.

Лещенко назвал его очень благородным и добрым человеком, а также отметил его недюжинный талант.

«Ни о ком никогда не говорил плохо. Очень умеренный, разумный, умный человек и, безусловно, хороший музыкант и певец», — сказал Лещенко.

Артист, как и многие другие, отмечает, что Филипп Киркоров перенял талант своего отца.

Не остались в стороне и другие коллеги. Соболезнования семье Киркорова принесли также телеведущий Вячеслав Макаров, актриса Екатерина Гусева, а также певицы Ольга Орлова и Анастасия Стоцкая.

«Как сложно читать это сообщение, как больно. Какой он был потрясающий! Как любил жизнь! И жизнь любила его! Дорогой Филипп, мои соболезнования», — подписала пост Гусева.

«Большая потеря чудесного человека. Примите соболезнования!» — написал Вячеслав Макаров.

«Держись, мой друг. Лучи любви, тепла и сил посылаю от всей нашей семьи», — выразил соболезнования стилист Владислав Лисовец.

Анастасия Стоцкая заявила, что Бедрос Киркоров был прекрасным человеком, который оставил после себя великое наследие.

«Мои искренние соболезнования. Прекрасный был человек, добрейший, талантливый, который после себя оставил такое наследие в виде и Филиппа, и своих внуков. Соболезную. Всем сердцем с Филиппом. Терять родителей — это всегда больно», — говорит певица

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов так отметил, что Киркоров-старший не ушел бесследно.

«Я был знаком с Бедросом Киркоровым. Очень милый человек, очень приятный, очень добрый, отзывчивый, какой-то очень такой свойский. Жаль, конечно, печально, что он ушел. Ну, возраст все-таки, 92 года, пожил хорошо и оставил след. Большой, очень хороший человек», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Журналист Владимир Березин в беседе с NEWS.ru. отметил, что Киркорова-старшего запомнят, как внимательного и заботливого человека. Как отметил журналист, артист не имел гордыни, в отличие от многих современных звезд.

«Он был очень теплым в отношениях, в нем не было гордыни, которая ныне часто присутствует у некоторых артистов на эстрадных подмостках. Он был внимательным, заботливым. Я его таким и запомнил, с внимательными глазами и очень теплым взглядом, очень тактичным отношением к собеседнику», — говорит Березин.

Актер Михаил Галустян написал, что Бедрос Киркоров был очень хорошим и достойным человеком, пожелав ему светлой Памяти.

«Очень любил меня», — сказал известный юморист.

Также свои соболезнования высказали певицы Ани Лорак и Люся Чеботина, певец Дима Билан, телеведущая Лера Кудрявцева, а также певец Алексей Воробьев и певица Ольга Бузова.

«Мои соболезнования, мой дорогой…», — пишет Ани Лорак.

Чеботина отметила доброту Бедроса и желает сил его сыну.

«Ох… Царствия тебе небесного, наш добрый и талантливый Бедрос. Филипп, дорогой, прими мои соболезнования. Сил тебе и близким. Он был невероятным человеком! И спасибо ему за тебя», — говорит Люся Чеботина.

«Филипп, мои соболезнования. Он был замечательным, добрым, талантливым, ярким! Держись! Папе — Царствия небесного», — говорит Лера Кудрявцева.

«Ох, Филипп, прими мои соболезнования! Небесного царствия твоему папе! Сил тебе! Твоим близким — сил!» — пишет Дима Билан.

«Мои глубочайшие соболезнования. Дай Бог вам всем пережить такую утрату. Бедрос в сердце навсегда», — говорит Бузова.

Алексей Воробьев назвал Бедроса настоящим артистом, который подарил миру себя и своего не менее талантливого сына — Филиппа Киркорова.

«Филипп, дорогой друг. Твой отец был настоящим артистом, подарившим миру не только радость и творчество, но и сына, который продолжил его путь, вписывая ваши имена в историю. Светлая память замечательному артисту, отцу и человеку», — сказал Алексей Воробьев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Из-за чего умер артист?

О смерти народного артиста РФ Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Впервые об этом сообщил его сын Филипп в личном блоге.

«Я больше не ребенок», — подписал публикацию король российской поп-эстрады.

Артист попрощался с отцом в публикации и отметил, что папа ушел из жизни, но из его сердца не уйдет никогда.

Согласно информации ТАСС, причиной смерти эстрадного певца стала остановка сердца.

«Цените каждое мгновение, проведенное с родными!» — призвал поклонников артист.

Яркая жизнь Киркорова-старшего

Бедросу Киркорову было 92 года. Он родился 2 июня 1932 года в Варне в армянской семье. В 17 лет он окончил техникум по специальности «сапожник-модельер» и музыкальное училище.

Позже он ушел в армию, где начал петь в военном ансамбле. После этого Киркоров работал в оперном театре Варны. В 1962 году Бедрос переехал в Москву и поступил на второй курс ГИТИС. Во время учебы работал в «Москонцерте».

Затем он ушел работать в Московскую филармонию, а потом — в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского.

В 1992 году Киркоров-старший получил звание заслуженного артиста РФ. В 2012 году — звание народного артиста РФ.

Первой супругой Бедроса была Виктория Лихачева. В 1967 году у них родился сын Филипп, который пошел по стопам отца. Лихачева умерла в 1994 году после долгой и тяжелой борьбы с онкологией.

Второй женой артиста стала научный сотрудник Людмила Смирнова. Они расписались в 1997 году, а потом обвенчались в соборе Святой Софии в Великом Новгороде. В 2002 году у супругов родилась Ксения, но умерла спустя неделю. В 2023 году стало известно о разводе Киркорова и Смирновой.

Совсем скоро в СМИ сообщали о том, что у Бедроса появилась новая молодая возлюбленная, которая была его давней преданной поклонницей. Сначала она стала его помощницей, а затем избранницей.

У Киркорова есть двое внуков: Алла-Виктория и Мартин.

Киркоров-старший выходил на сцену до 85 лет и гастролировал по разным городам и странам.

В декабре 2024 года СМИ сообщали, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию из-за лечения методами нетрадиционной медицины. Позже его сын сообщил, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков. Ему было 57 лет.