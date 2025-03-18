Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 60 0

Переговоры длились более полутора часов.

Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа завершился. Он длился более полутора часов. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на Белый дом.

Ожидается пресс-конференция президента США по итогам диалога с президентом РФ.

Разговор президентов — второй прямой контакт между Трампом и Путиным с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что переговоры лидеров «очень хорошо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать дальнейшие шаги, которые могут привести к позитивным изменениям в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Экономическое партнерство пошло бы на пользу обеим странам и вернуло бы стабильность в глобальном масштабе. Об этом заявил в интервью американским медиа советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. 

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