Телефонный разговор Путина и Трампа завершился
Переговоры длились более полутора часов.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа завершился. Он длился более полутора часов. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на Белый дом.
Ожидается пресс-конференция президента США по итогам диалога с президентом РФ.
Разговор президентов — второй прямой контакт между Трампом и Путиным с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.
Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что переговоры лидеров «очень хорошо».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать дальнейшие шаги, которые могут привести к позитивным изменениям в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Экономическое партнерство пошло бы на пользу обеим странам и вернуло бы стабильность в глобальном масштабе. Об этом заявил в интервью американским медиа советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
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