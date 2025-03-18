Путин и Трамп обсудили улучшение двусторонних отношений между США и Россией

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

В ходе телефонного разговора президенты отметили важность прекращения распространения стратегического оружия.

Путин и Трамп подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп согласились, что улучшение двусторонних отношений между США и РФ имеет огромный потенциал в будущем. Он включает в себя «огромные экономические сделки» и геополитическую стабильность. Об этом заявили в Белом доме по итогам телефонного разговора президентов.

Также американский и российский лидеры затронули тему о необходимости прекращения распространения стратегических вооружений.

Помимо этого, Путин и Трамп сошлись во мнении о том, что Иран никогда не должен оказаться в позиции, при которой сможет уничтожить Израиль.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин проинформировал Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной.

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