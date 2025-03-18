ВСУ атаковали Белгородскую область для негативного фона вокруг переговоров РФ и США

Киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область для создания негативного фона вокруг телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пять атак на российский регион в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

Всего в провокации участвовали до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Группировка войск «Север» ВС РФ огнем артиллерии и применением FPV-дронов отразила все атаки противника. Пересечения российской границы не допущено.

Потери ВСУ составили до 60 человек. Также противник потерял один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики были рассеяны, они отказались от дальнейших атак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп договорились о проведении матча КХЛ против НХЛ. Эту идею предложил российский президент.