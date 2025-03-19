«Индивидуальный подход»: сколько Айза-Лилуна Ай платит за обучение детей в Индонезии

Бывшая рэпера Гуфа не скупится на образование наследников.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай платит 11 тысяч долларов в год за обучение каждого из своих двоих сыновей в индонезийской школе. В переводе на рубли — это 900 тысяч за одного. Об этом она рассказала в одном из шоу на YouTube.

Стоит отметить, что примерно столько же стоит обучение в хорошем московском институте на коммерческой основе. Блогер объяснила, что в Индонезии в принципе образование достаточно дорогое, из-за чего много людей не имеют возможности учиться.

«У них очень классное образование, потому что там (индивидуальный — Прим.ред.) подход к каждому ребенку. Допустим, все учителя знают имена каждого ученика», — объяснила знаменитость выбор школы для детей.

Среди других плюсов образования на Бали — местные столовые, но они не отличаются разнообразным меню. По словам Айзы, в такой школьной столовой обычно ученикам подают лепешки с сыром и рис с курицей.

Айза-Лилуна Ай воспитывает двух сыновей: Сэма от рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) и Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина.

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