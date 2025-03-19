Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Захарова: буквы Z, O и V у посольства США сняли, чтобы поменять лампочки

Захарова пояснила ситуацию с патриотической символикой у посольства США в Москве

Фото: 5-tv.ru

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Знаки у здания начали убирать после разговора Путина и Трампа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о патриотической символике, расположенной у посольства США в Москве. Она заявила, что ее демонтируют временно, поскольку необходимо заменить источники освещения.

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — написала дипломат.

Знаки патриотической тематики в виде букв «Z», «O» и «V», а также надпись «Сила v правде» и подобные постепенно начали убирать от здания американского посольства в столице РФ. При этом сотрудники, подключенные к процессу, рассказали, что планируют отмыть и вернуть символы на свое место в течение суток. Об этом сообщал корреспондент РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивным». Главы государств провели уже второй официально освещаемый разговор после вступления Трампа в должность. Уточнялось, что диалог политиков продлился около полутора часов. Однако Кремль пока предпочел не комментировать итоги дипломатического общения.

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