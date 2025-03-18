«Будем работать быстро»: Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Трамп о переговорах с Путиным: Мы договорились о немедленном прекращении огня

Трамп оценил переговоры с Путиным

Фото: www.globallookpress.com/Sascha Steinach

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Президенты США и России обсудили условия соглашения о мире на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным были обсуждены многие условия соглашения о мире на Украине. По его словам, теперь процесс урегулирования конфликта «запущен в полную силу», и вскоре главы двух государств, вероятно, завершат эту работу «ради человечества». Трамп назвал диалог с лидером РФ «очень хорошим и продуктивным».

«Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным вопросам, понимая, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, конца этой ужасной войны между Россией и Украиной», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Как отметил американский президент, и Путин, и глава киевского режима Владимир Зеленский хотят положить конец конфликту, так как на полях боя продолжают гибнуть тысячи людей. И добавил, что если бы именно он находился в Белом доме три года назад, противостояние двух стран никогда бы не началось.

Это уже официально освещаемый второй разговор Путина и Трампа после вступления последнего в должность. Он продлился около полутора часов, Кремль пока предпочитает не комментировать его итоги. Известно, что в планах было поднять вопросы принадлежности территорий в конфликте на Украине, а также контроля над атомными электростанциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп договорились о проведении матча КХЛ против НХЛ.

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