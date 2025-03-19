Эффективны от акне: названы важные компоненты в составе косметических средств

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Врач Сепп: азелаиновая кислота выравнивает тон кожи

Названы пять веществ, которые помогают бороться с акне

Фото: www.globallookpress.com/Chris Robbins

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Выбор уходового продукта зависит от индивидуальных особенностей.

В борьбе с акне существует пять ключевых компонентов, на которые стоит обращать внимание при выборе кремов и других косметических продуктов. К таким ингредиентам относятся бензоилпероксид, салициловая и азелаиновая кислоты, ретиноиды и масло чайного дерева. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп

По словам эксперта, бензоилпероксид — мощное антибактериальное средство. При правильной концентрации он безопасен для кожи, однако у некоторых людей может вызвать аллергические реакции и раздражение. Также следует быть осторожными с дозировкой, так как чрезмерное применение может привести к сухости кожи.

Кроме бензоилпероксида для лечения и профилактики акне применяются и другие активные компоненты, выбор которых зависит от индивидуальных особенностей кожи.

Салициловая кислота, например, эффективно очищает поры от жира и мертвых клеток, реже вызывает раздражение по сравнению с бензоилпероксидом. Азелаиновая кислота обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также помогает выравнивать тон кожи. Ретиноиды способствуют обновлению клеток и предотвращают закупорку пор. Масло чайного дерева, в свою очередь, является естественным антисептиком и часто используется в натуральных средствах по уходу за кожей.

Важно помнить, что при применении любых медицинских и косметических средств необходимо соблюдать инструкции и обращать внимание на реакцию кожи. Консультация врача поможет подобрать наиболее подходящее и безопасное средство для каждого индивидуального случая.

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