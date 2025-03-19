На Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
На месте происшествия зафиксировали несколько взрывов.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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На нефтебазе в Краснодарском крае произошел пожар, вызванный падением обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как сообщали в оперштабе региона, работа предприятия приостановлена, пострадавших нет.
Инцидент произошел в ночь на 19 марта. Местные Telegram-каналы писали о нескольких громких взрывах над городом Кропоткин в Краснодарском крае. По предварительной информации, вражеские беспилотники нанесли удар по нефтяной базе. В подтверждение этому были опубликованы видеоролики, заснятые очевидцами. На кадрах запечатлен мощный пожар на территории предприятия.
Согласно имеющимся данным, дроны попали в пункт перевалки нефти «Кавказская», который играет важную роль в транспортировке российской нефти по железной дороге в трубопроводную систему «Каспийский трубопроводный консорциум». Официальные власти Кубани пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Тульской области была отражена атака украинских БПЛА. Уточнялось о проведении работы по уничтожению вражеских беспилотников. Пострадавших людей в инциденте не было.
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