Президент Индонезии Прабово Субианто посетит РФ 

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Лидер страны прилетит в Россию в летом.

Президент Индонезии Субианто посетит РФ в июне для обсуждения соглашения с ЕАЭС

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Президент Индонезии Прабово Субианто планирует посетить Россию в июне 2025 года для того, чтобы обсудить соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом написал журнал Tempo.

Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Айрлангги Хартарто отметил, что во время визита президента есть надежда на подписание принципиального соглашения.

«Президент посетит Россию в июне. Есть надежда, что в ходе визита может быть подписано принципиальное соглашение», — заявил он.

Перед визитом Прабово Субианто в Россию, Индонезия и РФ проведут заседание комитета 14–15 апреля 2025 года, чтобы обсудить детали предстоящего сотрудничества.

К тому же, 25 февраля президент Индонезии уже встречался с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Джакарте. В ходе этой встречи стороны договорились о дальнейшем развитии отношений между Москвой и Джакартой. В завершение встречи они обменялись памятными подарками, в их числе были эмблема Минобороны Индонезии и модель самолета Субианто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с главой Индонезии.

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