Опыт СВО уже доказал, что БПЛА в умелых руках — эффективное средство разведки и поражения.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа ударными FPV-дронами уничтожили военную технику ВСУ на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии активно применяют беспилотники для поражения боевой техники, уничтожения укреплений, боевых точек и скоплений личного состава противника на открытой местности и в укрытиях.
«Мы используем как большие разведчики самолетного типа, так и „мавики“, ну то есть коптерного типа для ведения разведки, FPV-дроны, так же мы применяем „Ланцеты“. Приоритетные цели эт, допустим, пулеметные точки, ДОТы, артиллерия противника, танки, боевые машины. Все, что мешает пехоте пройти — мы стараемся уничтожать», — рассказал командир роты БПЛА с позывным ДВР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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