В Турции задержан мэр Стамбула — главный конкурент Эрдогана на выборах

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Анна Криушина
Анна Криушина 23 0

Мэр Стамбула задержан в рамках антикоррупционного разбирательства

Турция в шоке: мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан

Фото: www.globallookpress.com/Mehmet Masum Suer

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В доме политика начались обыски.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, известный своими оппозиционными взглядами и считающийся главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержан в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщает телеканал NTV.

Полиция Турции начала обыск в доме Имамоглу, расположенном в районе Сарыер на севере Стамбула. После этого мэр был доставлен на медицинское освидетельствование, а затем в суд. Задержание произошло в рамках масштабной операции, проводимой местными правоохранительными органами.

Экрем Имамоглу считается одним из главных оппонентов Эрдогана и потенциальным кандидатом на возможных досрочных выборах президента, которые могут пройти в 2027 году. Его задержание может стать важным моментом в политической борьбе в Турции.

Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры. Это решение может иметь серьезные последствия для его политической карьеры, так как в Турции участвовать в выборах президента могут только граждане с высшим образованием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда турецких сериалов Джан Яман приехал в Москву.

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