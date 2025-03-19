В доме политика начались обыски.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, известный своими оппозиционными взглядами и считающийся главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержан в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщает телеканал NTV.

Полиция Турции начала обыск в доме Имамоглу, расположенном в районе Сарыер на севере Стамбула. После этого мэр был доставлен на медицинское освидетельствование, а затем в суд. Задержание произошло в рамках масштабной операции, проводимой местными правоохранительными органами.

Экрем Имамоглу считается одним из главных оппонентов Эрдогана и потенциальным кандидатом на возможных досрочных выборах президента, которые могут пройти в 2027 году. Его задержание может стать важным моментом в политической борьбе в Турции.

Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры. Это решение может иметь серьезные последствия для его политической карьеры, так как в Турции участвовать в выборах президента могут только граждане с высшим образованием.

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