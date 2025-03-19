«Всегда тишина»: что известно о семье «похищенной» школьницы из Ачинска

Подросток вышла из дома днем 18 марта и не вернулась. К счастью, ее уже удалось найти.

Соседи охарактеризовали семью пропавшей в Ачинске 15-летней Дарьи как положительную. В беседе с 5-tv.ru они рассказали, что за ними не было замечено каких-либо скандалов.

«Девочку знаю хорошо, уже шесть лет как знаю. Семья положительная, всегда тишина. Никаких скандалов, никакой ругани. Даша хорошая очень девочка. Всегда поздоровается, доброжелательная такая. Плохого вообще ничего не могу сказать», — рассказала одна из соседок.

Фото: ВКонтакте/vadashkaa

Местные жители также отметили, что у родителей Дарьи свой бизнес.

Прежде стало известно, что в городе Ачинск в Красноярском крае похищена несовершеннолетняя девушка. По данным правоохранителей, она вышла из дома 18 марта около 16:00.

Через два часа на телефон отца подростка от неизвестного абонента пришло видеосообщение, в котором говорилось о похищении подростка. На кадрах Анна попросила перевести похитителям 500 тысяч рублей для ее освобождения.

Мужчина сразу же обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Следствие выяснило, что перед исчезновением Дарья поехала на такси на кладбище. Правоохранители установили и осмотрели место, где предположительно было записано видео.

Кроме того, следователям удалось допросить водителя такси, который привез туда подростка. Они пришли к выводу, что Дарья могла сама записать видео отцу.

В настоящий момент девочка была обнаружена живой. Ее здоровью ничего не угрожает. Как сообщил источник 5-tv.ru, Дашу никто не похищал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро подростков изнасиловали девушку в электричке ночью.