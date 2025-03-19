«Я не Яга»: Надежда Бабкина похвасталась популярностью у мужчин в свои 75

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Надежда Бабкина похвасталась большим количеством ухажеров

«Я не Яга»: Надежда Бабкина похвасталась популярностью у мужчин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Шторкин

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Знаменитость раскрыла секреты своей привлекательности у противоположного пола.

Народная артистка России Надежда Бабкина и в 75 лет все еще пользуется популярностью у мужчин. Об этом она рассказала в интервью изданию KP.RU.

«Да, я, конечно, не говорю, что я Баба Яга, сижу взаперти и летаю с метлой — ничего подобного! Ухажеров у меня предостаточно. Вопрос — надолго ли?» — признается певица.

По словам исполнительницы, противоположный пол привлекает естественность и во внешности, и в поведении. Она уверена, что важно всегда оставаться самой собой.

Но любые отношения — это колоссальная работа, напоминает Бабкина. Мужчины любят, когда женщина вкусно готовит, содержит дом в чистоте и позволяет своей паре иметь личное пространство, которого дама не касается.

Еще сильный пол не понимает намеков, поэтому о причинах своих обид мужчинам нужно говорить прямо, считает народная артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Бабкина объяснила отсутствие морщин. По словам знаменитости такая внешность — это хорошая наследственность, а также результат работы над собой

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