Киев атаковал объект энергетической инфраструктуры на Кубани после разговора Путина и Трампа
Этот объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько часов после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и и главы США Дональда Трампа атаковал тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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