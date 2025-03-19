Киев атаковал объект энергетической инфраструктуры на Кубани после разговора Путина и Трампа

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 36 0

Этот объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Киев атаковал объект энергетической инфраструктуры на Кубани после разговора Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько часов после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и и главы США Дональда Трампа атаковал тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

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