Спорт сближает: Дегтярев объявил о начале работ по организации игр между НХЛ и КХЛ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 46 0

Дегтярев: уже начали прорабатывать возможность проведения игр между КХЛ и НХЛ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Идею президента РФ Владимира Путина о проведении хоккейных матчей поддержал лидер США Дональд Трамп.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) начали прорабатывать возможность организации совместных матчей. Об этом 5-tv.ru сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По словам главы ведомства, о времени и месте спортивных встреч говорить еще рано. Эта информация появится позже.

Министр подчеркнул, что идея игр между КХЛ и НХЛ принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Она была поддержана главой США Дональдом Трампом. Желания этих людей уже достаточно для того, чтобы проект состоялся, считает чиновник.

«Спорт во все времена, а особенно во время сложной международной напряженности, мы помним это по советским временам, во времена холодной войны выступал сферой, которая сближает, которая объединяет, дает разрядку», — пояснил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезды отечественного спорта поддержали идею проведения хоккейных матчей между российскими и американскими игроками. Одобрили инициативу олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, игрок НХЛ и КХЛ Евгений Кузнецов и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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