Украина не стала отменять атаки на объекты России, это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Несмотря на это, команда российского лидера о прекращении ударов по объектам украинской инфраструктуры была исполнена, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Россия сохранит паузу в ударах по объектам инфраструктуры, несмотря на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за тем, прислушается ли киевский режим к намерению России и США сделать все возможное для мирного урегулирования конфликта.

Прежде стало известно, что ВСУ через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа атаковали тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. При падении украинского дрона начался пожар на площади в 1,7 тысячи «квадратов».

Ранее Трамп выступил с инициативой о 30-дневном прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ходе российско-украинского конфликта. Владимир Путин эту инициативу поддержал и дал военным соответствующее распоряжение — российские силы ПВО вмиг сбили наши же семь ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь силы ПВО России уничтожили 57 беспилотников ВСУ.