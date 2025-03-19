За ночь силы ПВО России уничтожили 57 беспилотников ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Украина атаковала четыре региона РФ.

Дроны за ночь

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировало ведомство.

Больше всего дронов было направлено на Курскую область — 35. Над Орловской областью уничтожено 13 аппаратов. Семь беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря. И по одному БПЛА сбили над Тульской и Брянской областями.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины задействуют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на донецком направлении. Военные используют как большие беспилотники самолетного типа, так и небольшие коптерные «мавики».

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
19 мар
На Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
18 мар
Над регионами России сбили 46 украинских беспилотников
17 мар
Российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника
17 мар
«Купол Донбасса» перехватил в ДНР 198 украинских дронов за прошедшую неделю
16 мар
Над регионами России за ночь сбили 31 беспилотник ВСУ
15 мар
ПВО уничтожила за ночь 126 дронов ВСУ над шестью регионами России
14 мар
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
14 мар
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
14 мар
На нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ загорелся резервуар с бензином
13 мар
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Взрыв произошел в квартире жилого дома в Москве на улице Нижняя Масловка
9:49
За ночь силы ПВО России уничтожили 57 беспилотников ВСУ
9:31
Тела двух детей нашли в пруду подмосковной Щербинки
9:15
Теперь на покупку дома не хватает: как Наталия Гулькина отпраздновала юбилей
9:03
Неумолимая реальность: как болезнь изменила облик 70-летнего Брюса Уиллиса
8:56
Лучше не экономить на составе: какую смазку выбрать для подшипника

Сейчас читают

Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Кандидат в президенты Польши устроил погром на выставке ЛГБТ*
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп