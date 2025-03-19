За ночь силы ПВО России уничтожили 57 беспилотников ВСУ

Украина атаковала четыре региона РФ.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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За ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировало ведомство.
Больше всего дронов было направлено на Курскую область — 35. Над Орловской областью уничтожено 13 аппаратов. Семь беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря. И по одному БПЛА сбили над Тульской и Брянской областями.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины задействуют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на донецком направлении. Военные используют как большие беспилотники самолетного типа, так и небольшие коптерные «мавики».
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