Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Сотрудники ГАИ устанавливают причины трагедии.

Четыре человека погибли ДТП 19 марта в Бабаюртовском районе Дагестана. Микроавтобус, следовавший по маршруту «Махачкала — Кизляр», столкнулся с грузовой «Газелью». Еще шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Информацию об этом сообщает источник 5-tv.ru.

ДТП случилось в районе поселка Львовский-6. Очевидцы рассказывают, что удар был настолько сильным, что микроавтобус буквально оказался в центре столкновения. Пострадавших оперативно доставляют в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают причины трагедии. Информация о точном числе пассажиров в микроавтобусе и деталях происшествия пока не раскрыта.

Ожидаются новые данные, но уже сейчас эта трагедия вызывает вопросы о безопасности пассажирских перевозок в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 11 человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с участием «КАМАЗа» и пассажирского автобуса в Якутске на перекрестке Билибина и Уустаах Избекова.

Также автобус сбил трехлетнюю девочку на самокате в Москве.