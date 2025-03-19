Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
В Дагестане в аварии с микроавтобусом четверо погибших и шестеро пострадавших
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники ГАИ устанавливают причины трагедии.
Четыре человека погибли ДТП 19 марта в Бабаюртовском районе Дагестана. Микроавтобус, следовавший по маршруту «Махачкала — Кизляр», столкнулся с грузовой «Газелью». Еще шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Информацию об этом сообщает источник 5-tv.ru.
ДТП случилось в районе поселка Львовский-6. Очевидцы рассказывают, что удар был настолько сильным, что микроавтобус буквально оказался в центре столкновения. Пострадавших оперативно доставляют в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают причины трагедии. Информация о точном числе пассажиров в микроавтобусе и деталях происшествия пока не раскрыта.
Ожидаются новые данные, но уже сейчас эта трагедия вызывает вопросы о безопасности пассажирских перевозок в регионе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 11 человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с участием «КАМАЗа» и пассажирского автобуса в Якутске на перекрестке Билибина и Уустаах Избекова.
Также автобус сбил трехлетнюю девочку на самокате в Москве.
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