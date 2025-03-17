«Бабушка не уследила»: автобус сбил трехлетнюю девочку на самокате в Москве
Автобус сбил трехлетнего ребенка на самокате в Москве
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
Автобус сбил трехлетнюю девочку на самокате на севере Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Собеседник добавил, что инцидент произошел на улице Дыбенко.
«Бабушка не уследила за ребенком. Девочку зацепил автобус», – сообщил источник.
Пострадавшую девочку доставили в больницу. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане 14 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с тремя автомобилями. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
ДТП произошло в Кизилюртовском районе вбили села Ново-Чиркей. По предварительной информации, пострадали 14 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.
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