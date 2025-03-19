Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО

Президент США Дональд Трамп дал согласие на сотрудничество с украинским лидером Владимиром Зеленским по запросу Украины на поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 19 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сославшись на заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.

Президент Украины обратился к Трампу с просьбой усилить защиту воздушного пространства Украины, запросив зенитно-ракетные комплексы Patriot. В ответ Белый дом заявил, что США будут работать с Киевом, чтобы удовлетворить этот запрос, уделив особое внимание возможным поставкам из Европы.

США рассчитывают, что поставки новых систем ПВО будут способствовать стабилизации ситуации в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергообъектам.