Расчеты «Ураганов» уничтожили силу и технику ВСУ на южнодонецком направлении
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты «Ураганов» успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новоселки.
Расчеты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы.
Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командные пункты.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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