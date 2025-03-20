Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 207 0

Расчеты «Ураганов» уничтожили силу и технику ВСУ на южнодонецком направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Расчеты «Ураганов» успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новоселки.

Расчеты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командные пункты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Курская область
20 мар
Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 мар
Боевики ВСУ начали продавать «трофеи из Суджи»
19 мар
«Пережила ад за 8 месяцев»: девушка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области
19 мар
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек
19 мар
ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки
19 мар
Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области
19 мар
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 мар
Все позади: как проходит эвакуация мирных жителей из Суджи
19 мар
Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков ВСУ под Курском. Лучшее видео из зоны СВО
18 мар
Новые факты: как идет расследование СК убийства мирных жителей в Курской области
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
Силы ПВО России уничтожили за ночь 132 беспилотника ВСУ
7:30
Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
Застрял во льдах: в Петербурге сухогруз оторвало от причала
7:03
ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе
6:50
Хуситы атаковали авианосную группу США в Красном море и аэропорт Тель-Авива
6:39
Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп