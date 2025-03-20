Расчеты «Ураганов» успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новоселки.

Расчеты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командные пункты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.