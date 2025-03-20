Появились новые свидетельства чудовищных преступлений Вооруженных сил Украины обнаружили наши военные в курском приграничье.

Село Мартыновка, Суджанского района. Во время оккупации националисты не щадили здесь никого. А отступая, устроили кровавую бойню. О свидетельствах бесчеловечных преступлений рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Село Мартыновка. Отсюда всего 15 километров до российско-украинской границы. Растяжки боевики ВСУ, отступая, оставляют повсюду. Некоторые дома оккупанты занимали, выгоняя хозяев в сарай. Знали, что наши не будут стрелять по мирным жителям. Но когда стало ясно, что украинские боевики не смогут удержать Мартыновку, в селе начались массовые казни.

«Здесь боевики убили всю семью. Там дальше лежит тело пожилого мужчины. Здесь рядом завернутое тело бабушки», — сообщил корреспондент.

В соседнем доме еще одно тело. Не исключено, что это один из оккупантов. Его за дезертирство могли расстрелять свои же. Чтобы нельзя было потом опознать жертву, их раздевают и сжигают все опознавательные знаки.

«Это они так со своими поступают, кто отказывается, дальше воевать не хочет. Мирных они чаще всего на виду не оставляют. Они их в подпол скидывают либо еще куда-то. Чтобы, когда эвакуация была, помучился их доставать», — рассказал боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Николас».

В одном из таких полуразрушенных домов наши бойцы нашли предсмертный дневник 77-летней Татьяны Васьковой. Она начала вести записи десятого октября. Обращается к своей дочери Елене. Жалеет, что не уехала в начале августа вместе со всеми родственникам.

«Сегодня 20 октября, температура шесть градусов в хате. Я жива… Я жила, спала в сарае под столом… Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней», — писала она.

Без света, тепла и еды. Татьяна Васькова старалась описывать каждый день оккупации. Боялась, что не доживет, и просила похоронить рядом с сестрой. Женщина погибла за месяц до освобождения Мартыновки.

Мы на суджанской трассе. По ней мирные жители покидали город в августе прошлого года. Этот мужчина не успел проскочить несколько километров. Боевики расстреляли его в упор.

«Он походу машину не хотел отдавать. Просто хотел уехать, спастись, а его расстреляли», — сказал боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Николас».

Те, кто не смог вырваться и остался под оккупацией, пережили настоящий ад. Каратели расстреливали всех, кто отказывался подчиниться. Одна девушка чудом осталась жива, ее боевики избили и изнасиловали.

Все это время она жила с тетей. Ближе никого не было. Но за несколько дней до освобождения Суджи поселок подвергся массированному обстрелу, в котором погибла единственная родственница.

«То что она пережила… Мы себе даже не можем представить сотой доли. Сейчас она нуждается в лечении в медучреждениях. Бригадой скорой помощи везем в стационар», — сообщила врач скорой помощи Елена Елесеева.

Каждый день из Суджанского района продолжают эвакуировать мирных жителей. Вывозят волонтеры и военные. У людей ни осталось ничего. Им помогают восстановить документы и связаться с родственниками, которые ничего не знали о их судьбе все эти месяцы.