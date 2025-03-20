ВС РФ ударили по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение объектам противника и его живой силе и технике в 153-х районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.



