Не опять, а снова: Меган Маркл в очередной раз не удалось зарегистрировать свой бренд

Жена принца Гарри столкнулась с юридическими трудностями.

Ведомство по патентным и товарным знакам США (USPTO) во второй раз вернуло Меган Маркл документы, поданные ею для официального оформления лайфстайл-бренда. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на решение ведомства.

Так, согласно полученной информации, герцогиня Сассексая допустила ряд ошибок в заполнении бумаг. В частности, она не перечислила все товары и услуги, согласно их международному идентификационному номеру. В ведомстве настоятельно рекомендовали уточнить, что Меган Маркл имела в виду под «различными предметами, включая ложки, джемы и фруктовые консервы», которые она планирует производить.

Известно, что в сентябре 2024 года Меган также не смогла зарегистрировать бренд, так как она хотела включить в название топоним. В связи с недопустимостью использования топонимов в наименовании компаний первоначальный вариант «American Riviera Orchard» был заменен на «As Ever». В переводе «Фруктовый сад Американской Ривьеры» превратился в «Как всегда».

Более того, к жене принца Гарри поступило сразу две претензии. Первая — от бренда со схожим названием, а вторая — от представителей испанского города Порререс, исторический герб которых оказался схож с логотипом, придуманным герцогиней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США обнародуют иммиграционные документы по делу принца Гарри.