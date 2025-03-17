В США обнародуют иммиграционные документы по делу принца Гарри

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Bloomberg: документы принца Гарри на визу США обнародуют до вторника

Суд США постановил опубликовать иммиграционные документы принца Гарри

Фото: Dyck Darryl/CP/ABACA/ТАСС

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Сообщается, что герцог Сассекский упоминал об экспериментах с наркотиками в мемуарах.

Иммиграционные документы принца Гарри по решению суда США должны быть обнародованы в ответ на запрос о предоставлении информации. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с обязательством американского суда Министерство внутренней безопасности должно опубликовать отредактированную версию этих документов. Данное постановление последовало после запроса о свободе информации от аналитического центра the Heritage Foundation. По данным организации, герцог Сассекский мог не обнародовать факт употребления наркотических вещества, что может повлиять на получение визы в Соединенные Штаты.

По постановлению судьи Карла Николса, исправленные документы должны стать доступны до вторника. Однако фонд требует пересмотра решения, поясняя мотивацию ранними заметками Гарри в мемуарах об употреблении кокаина и других опасных смесей. В дневниковых записях Гарри отмечал собственные эксперименты с наркотиками и писал, что марихуана помогла ему. Этот факт поставил под сомнение честность его заявления на визу.

В феврале ведомство выразило согласие на обнародование новой версии — для сокрытия лишней информации.

Тогда же президент США Дональд Трамп отказался депортировать Гарри из страны, заявив, что оставит его «в покое» на фоне проблем с его супругой Меган Маркл. При этом жена Гарри открыто раскритиковала Трампа, назвав того «женоненавистником».

Американский лидер подчеркивал, что принцу Гарри не положены привилегии в случае нарушения законов о наркотиках.

В начале года The Daily Express писала, что Белый дом может депортировать герцога Сассекского из США при доказательстве того, что представленные им сведения о иммиграционных документах окажутся ложными.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцу Гарри грозит уголовное преследование в США.

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