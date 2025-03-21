Правительство России утвердило правила единовременных выплат ветеранам ВОВ

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

Они были установлены ранее, 15 января, указом президента РФ Владимира Путина.

Ветераны ВОВ получат выплаты в размере 80 тысяч рублей в честь 80-й годовщины победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кабмин РФ утвердил правила единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы. Соответствующее постановление разместили на официальном интернет-портале правовой информации, его подписал глава правительства страны Михаил Мишустин. 

Выплаты были установлены ранее, 15 января, указом главы государства Владимира Путина. Они касаются россиян, которые живут в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. 

Выплату в размере 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.

Ветераны ВОВ, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат единовременную выплату в размере 55 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Северной Осетии после длительной реконструкции зажгли Вечный огонь в преддверии 80-летия Великой Победы

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:54
Рваные купюры под запретом: в ЦБ рассказали о правилах выдачи сдачи в магазинах
1:35
Первое в этом сезоне ДТП с самокатами случилось в Свердловской области
1:17
Захарова сообщила о планах российского посла Дарчиева на днях направиться в США
1:00
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
0:42
Правительство России утвердило правила единовременных выплат ветеранам ВОВ
0:25
«Начались мощнейшие скандалы»: Серябкина рассказала о воспитании сына

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп