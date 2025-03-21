Правительство России утвердило правила единовременных выплат ветеранам ВОВ

Кабмин РФ утвердил правила единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы. Соответствующее постановление разместили на официальном интернет-портале правовой информации, его подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.

Выплаты были установлены ранее, 15 января, указом главы государства Владимира Путина. Они касаются россиян, которые живут в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Выплату в размере 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.

Ветераны ВОВ, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат единовременную выплату в размере 55 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Северной Осетии после длительной реконструкции зажгли Вечный огонь в преддверии 80-летия Великой Победы