В Северной Осетии зажгли Вечный огонь в преддверии 80-летия Великой Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне после реконструкции зажгли Вечный огонь в селении Раздольном в Северной Осетии. Кадры с мероприятия показывает 5-tv.ru.

Это событие реализуется в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», которая была создана при поддержке президента РФ Владимира Путина и партии «Единая Россия».

«Этот Вечный огонь символизирует мужество всех наших воинов, которые ценой своей жизни защитили всю нашу страну. Это великая история, которую должны помнить наши младшие, это великие подвиги наших старших», — сказал депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Артур Таймазов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выставка военного плаката «Уроки истории» открылась в Москве. Торжественную церемонию посетили первые лица Российского фонда культуры. В экспозицию входят 36 политических плакатов, которые были созданы в годы ВОВ художниками-карикатуристами Марком Абрамовым, Борисом Ефимовым, Владимиром Добровольским. Стихи на плакатах принадлежат поэту Сергею Михалкову.