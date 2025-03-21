Первое в этом сезоне ДТП с самокатами случилось в Свердловской области

Школьник решил прокатить младшую сестру.

Первая в этом сезоне серьезная авария с участием электросамокатов произошла в Свердловской области, хотя там еще даже не растаяли сугробы.

Двое детей выскочили прямо под колеса машины. Брат с сестрой обкатывали самокат только накануне подаренный родителями. Учитывая мощность на него даже надо было получать права. Но теперь школьники в больнице, кроме того придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.