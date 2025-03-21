Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции

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Злоумышленника ищут.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Несколько районов Горно-Алтайска остались без света после диверсии на подстанции. Неизвестный слил масло из двух трансформаторов и поджег их. Пожар быстро потушили, но энергосистема все равно вышла из строя.

На устранение последствий аварии брошены все силы. Центр города и социальные объекты запитали по резервной схеме. В оставшиеся дома свет вернется в течение нескольких часов. Злоумышленника сейчас ищут.

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