Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции
Злоумышленника ищут.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Несколько районов Горно-Алтайска остались без света после диверсии на подстанции. Неизвестный слил масло из двух трансформаторов и поджег их. Пожар быстро потушили, но энергосистема все равно вышла из строя.
На устранение последствий аварии брошены все силы. Центр города и социальные объекты запитали по резервной схеме. В оставшиеся дома свет вернется в течение нескольких часов. Злоумышленника сейчас ищут.
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