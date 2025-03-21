Вопреки холоду: российские фридайверы установили мировые рекорды на Байкале
Российские фридайверы установили мировые рекорды на Байкале
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Екатерина Некрасова покорила ледяные глубины без гидрокостюма.
Смелый вызов холоду бросили россиянки — фридайверы. Наша Екатерина Некрасова побила мировой рекорд.
Она преодолела 122 метра подо льдом Байкала. И сделала это без гидрокостюма. На спортсменке были только купальник и ласты. Свое мастерство она показала на фестивале «Под лед Байкала».
При этом отличилась не только она. Были установлены еще три рекорда. Один из них побила другая россиянка — Ольга Маркина. Она нырнула на 71 метр в моно-ласте.
Читайте также
47%
1.55 92.46
1.63
Нашли ошибку?