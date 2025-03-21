Вопреки холоду: российские фридайверы установили мировые рекорды на Байкале

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Российские фридайверы установили мировые рекорды на Байкале

Фото, видео: 5-tv.ru

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Екатерина Некрасова покорила ледяные глубины без гидрокостюма.

Смелый вызов холоду бросили россиянки — фридайверы. Наша Екатерина Некрасова побила мировой рекорд.

Она преодолела 122 метра подо льдом Байкала. И сделала это без гидрокостюма. На спортсменке были только купальник и ласты. Свое мастерство она показала на фестивале «Под лед Байкала».

При этом отличилась не только она. Были установлены еще три рекорда. Один из них побила другая россиянка — Ольга Маркина. Она нырнула на 71 метр в моно-ласте.

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