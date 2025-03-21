ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты «Ураганов» уничтожили силу и технику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе проведения аэроразведки расчетом БПЛА было обнаружено скопление националистов и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе. Получив координаты целей, расчеты выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции военнослужащие оперативно произвели развертывание и выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.
В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе.
Расчёты РСЗО в полной боевой готовности находится круглосуточно. Новая задача может поступить в любой момент — как только звучит команда, выезжают выезжают из укрытий и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 21 мар
- «Оторванные лапы»: как в Курской области спасают домашних животных
- 20 мар
- Из Суджанского района Курской области эвакуировали более 540 человек
- 20 мар
- Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области
- 20 мар
- Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 мар
- Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО
- 20 мар
- Боевики ВСУ начали продавать «трофеи из Суджи»
- 19 мар
- «Пережила ад за 8 месяцев»: девушка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области
- 19 мар
- Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек
- 19 мар
- ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки
- 19 мар
- Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области
Читайте также
47%
1.55 92.46
1.63
Нашли ошибку?